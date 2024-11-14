ما هو مصير الأمير هاري بعد فوز دونالد ترامب؟

ميرنا وليد - بيروت - تتجه الأنظار نحو الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، ومصيرهما بعد إنتخاب دونالد ترامب للمرة الثانية رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، لاسيما أن الرئيس قد علق على تأشيرة الأمير عام 2020، وإنتقده بعد إطلاق مذكراته Spare، حين ذكر الأمير أنه تعاطى الكوكايين والماريجوانا في عمر مبكر.

وكشف ترامب لـ Daily Express أن منح الإدارة الأميركية تأشيرة للأمير كان قراراً متساهلاً، وعلق قائلاً: "لقد خان الملكة وهذا أمر لا يسامح عليه، ولو عاد الأمر لي ما كنت أحموه"، وأكد أنه لو أعيد إنتخابه لن يتساهل مع الأمير هاري أبداً.