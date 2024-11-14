ما حقيقة تكريم بيونسيه بهذه الطريقة ولماذا وقع الإختيار عليها؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد حصولها على 99 ترشيح لجائزة Grammy أصبحت المغنية بيونسيه التي يُطلق عليها بوب ستار من الفنانات الأكثر تأثيراً في تاريخ الموسيقى وقد إستحقت أن تكون مسيرتها الفنية مادة تُدرّس في جامعة Yale العام المقبل.
وسوف يطلق على المادة عنوان "Beyoncé Makes History: Black Radical Tradition, Culture, Theory & Politics Through Music,” وستُركز المادة على الفترة الممتدة منذ عام 2013 وكيفية تأثير أغانيها على الوعي والإلتزام بالعقائد الإجتماعية والسياسية. ,وقررت جامعة Yale أن تستعين بأرشيف بيونسيه وصور من حفلالتها الغنائية كمدخل ليقتدي بها الطلاب السود ويتأثروا بإنجازاتها ومسيرتها.
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