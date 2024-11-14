شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق وفرقة رضا الاستعراضية على مسرح البالون اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو يقام اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر على مسرح البالون حفل فنى يحييه الفنان إيهاب توفيق ويقدم مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه المحببة لدى الجمهور وفرقة رضا الاستعراضية والفرقة القومية ويقدمان استعراضات الزار، المولد وخان الخليلي والحفل من إخراج الفنان تامر عبدالمنعم. وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير قطاع الفنون الشعبية والإستعراضية ضمن خطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، والفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.



حفل ايهاب توفيق وفرقة رضا

تعاقد قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية مع النجمة داليا البحيرى على بطولة مسرحية "الملك وأنا" للمخرج محسن رزق.

الملك وأنا مسرحية كوميدية استعراضية غنائية فكرتها تدور حول ملك جزيرة سيان الذى يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى "ياسمين" لتعليم أولاده مما يحدث صداما بين ثقافة المدرسة وثقافة أبناء الملك.

ومن جانبه قال الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، أن موعد افتتاح مسرحية الملك وأنا سيكون فى موسم عيد الفطر 2025.

كما أكد عبد المنعم أن العرض يعتمد على الجرافيك والإبهار بشكل أساسى لتكون الملك وأنا بداية جديدة فى عالم الإبهار الاستعراضي بالقطاع.

الملك وأنا إعداد محسن رزق عن مذكرات أناليونوينز وديكورات دكتور حمدي عطية وملابس دكتورة مروة عوده وتصميم إستعراضات مصطفى حجاج وموسيقى النجم عصام كاريكا وأشعار عادل سلامة وجرافيك جون بهاء.