شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تنظم حفلاً لمنوعات الزمن الجميل على مسرح الجمهورية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنطلاقا من خطط وزارة الثقافة الهادفة إلي الإحتفاء برموز الطرب وحفظ التراث الغنائى والموسيقى تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بعنوان " منوعات من الزمن الجميل " تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى وذلك في الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق١٤ نوفمبر علي مسرح الجمهورية .

يتضمن البرنامج نخبة من أعمال كبار نجوم الزمن الجميل منها متفوتنيش أنا وحدي، علي عش الحب ، حبيتك بالصيف ، مشغول عليك مشغول ، ثلاث سلامات ، حسيبك للزمن ، ليا عشم ، حسدوني ، عيون القلب ، اشتروني ، ياللي سامعني ، يا مسافر وحدك وفكروني .

أداء الفنانين " ريم كمال ،هند النحاس ، سامح منير، أحمد قمر ،إيناس عز الدين ، بلال فوزي ، ،منار سمير وأحمد عادل .

ومن المعروف أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام ١٩٨٩ بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.