ليلة من ألف ليلة.. إيلي صعب يجمع نجوم ومشاهير العالم في الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:54 مساءً - بحضور غير مسبوق لنجوم الفن العرب والعالميين، تحول عرض الأزياء الاستثنائي للمصمم اللبناني إيلي صعب، المُقام تحت عنوان "The 1001 Seasons of Elie Saab" ضمن فعاليات موسم الرياض، إلى ليلة من ألف ليلة وليلة الأسطورية.

وتحوّل عرض إيلي صعب ضمن موسم الرياض 2024 إلى احتفالية بمسيرة عمرها 45 عاماً، لمصمم وضع الموضة العربية على قائمة الخريطة العالمية، حيث تضمّن الحفل عروضاً ترفيهية وموسيقية حية على الهواء، أحياها مشاهير، بينهم استعراض مميز لجينفير لوبيز، كما قدمت كاميلا كابيو عدة أغنيات خلال العرض، وحرصت على توجيه تحية للسعودية باللغة العربية خلال غنائها، قائلةً: "مرحباً الرياض"، وقالت أيضاً: "شكراً إيلي صعب".

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حضور استثنائي لنجوم ومشاهير العالم

شهدت عرض المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب توافد عدداً كبيراً من الشخصيات تقدمهم المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية ونجوم عرب وعالميون توافدوا لحضور العرض الاستثنائي والمميز.

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وشهدت السجادة الحمراء حضور النجمات والنجوم العرب، فحضرت الفنانة يسرا وإليسا ونانسي عجرم وكنده علوش وعمرو يوسف وأمينة خليل وسلافة معمار وسيرين عبد النور ونادين نجيم وهند صبري وماريتا ودانا الحلاني والنجم عمرو دياب وأحمد حلمي وباسل خياط والإعلامية لجين عمران وشقيقتها النجمة أسيل عمران.

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كما حضر الاحتفال الموسيقار هاني فرحات وإلهام علي وزوجها خالد صقر، ووسام بريدي وزوجته ريم سعيدي، ورزان جمّال، وديمة قندلفت، وسلافة معمار وصبا مبارك وفاطمة البنوي وهالة الحارثي.

أما من النجمات الأجانب فحضر كل من سيلين ديون وجينيفر لوبيز وهالي وكاميلا كابيلو إلى جانب عدد كبير من الشخصيات المعروفة من عالم الموضة والإعلام.

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وكان انطلق العرض المبهر في موقع The Avenue في الرياض، حيث تم تنظيمه بحرفية مهنية عالية، وبمشاركة الإعلامية والمؤثرة العالمية كارين رويتفيلد التي تابعت تنسيق الأزياء من وراء الكواليس لتتألق التصاميم الملكية التي نفذتها أنامل الدار بشغف وفق محاور، لتجسيد لوحات فنية مستوحاة من أساطير ألف ليلة وليلة. لقد حقق المصمم المبدع أمنياته محاطاً بنجوم تقاطروا للاحتفاء بمسيرته الإبداعية التي تخطت 45 عاماً.

تصاميم إيلي صعب

ويعرف المصمم إيلي صعب Elie Saab بالتصاميم الملكية، ويعتمد في أغلب مجموعاته على الألوان الباستيلية الهادئة، مما جعله من المصممين المفضلين للأميرات والملكات،وبخلاف الفساتين المطرزة، يحرص إيلي صعب في كل مجموعة على تقديم باقة من الموديلات السادة الناعمة والتي يحاكي بها ذوق الشابات.

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