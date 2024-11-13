"الهوى سلطان" يحقق رقماً جيداً منذ عرضه في شباك التذاكر ويستقطب عشاق الرومانسية

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم "الهوى سلطان" بطولة أحمد داود ومنة شلبي إيرادات بلغت 2. 824 مليون جنيه مصري في آخر ليلة عرض، ليصل إجمالي إيراداته إلى 14.440 مليون جنيه مصري منذ طرحه في دور السينما.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي حول علاقات الحب والصداقة، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، وسوسن بدر، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

يُذكر أن منة شلبي قد ظهرت آخر مرة في فيلم "من أجل زيكو" عام 2022، بينما كان آخر أفلام أحمد داود هو "يوم 13"، الذي عُرض العام الماضي.

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