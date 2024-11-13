شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرضه فى بكين وتريبيكا.. الفيلم اللبنانى "أرزة" فى مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم اللبناني "أرزة" لأول مرة في العالم العربي والأفريقي داخل مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 التى تنطلق اليوم وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بعد عرضه لأول مرة في مهرجان بكين الدولي ومهرجان تريبيكا الدولي في مدينة نيويورك الأمريكية، وهو الفيلم المرشح لحفل الأوسكار القادم.

ويلعب بطولته النجوم دياموند أبو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا، الفيلم من إخراج ميرا شعيب وتأليف كل من فيصل شعيب ولؤي خريس، ومن إنتاج على العربي ووضع الموسيقى التصويرية له النجم هاني عادل.



فيلم رزة

وتدور أحداثه حول "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لإبنها كنان وشقيقتها ليلى، حيث يسرد الفيلم في قالب درامي مثير، تمّ التصوير في شوارع العاصمة بيروت المتنوّعة والمنفردة بهويتها، مع تجسيد حقيقي لها ومع شخصيات واقعيّة من قلب المجتمع اللبناني.

العمل يدعم دور المرأة في المجتمع، ليس فقط في سياق القصّة ولكن أيضاً في تَمَثّلِها في أكثر من دور فعّال وأساسي ضمن فريق العمل، فالمخرجة هي إمرأة، وإحدى المنتجين هي إمرأة، مديرة التصوير هي أيضاً إمرأة "هايجن جون" من كوريا الجنوبيّة، مصمّمة الصوت "رنا عيد" هي إمرأة، وعدد كبير من أعضاء فريق الإنتاج هنّ من الإناث.

بطلة الفيلم النجمة دياموند أبو عبود، التي شاركت في الفيلم اللبناني المرشح للأوسكار "قضية رقم 23 "، إلى جانب الممثلة بيتي توتل ومجموعة من أبرز الممثلين اللبنانيين، والجدير بالذكر أن الموسيقى التصويرية للفيلم من أعمال النجم المصري هاني عادل.