شكرا لقرائتكم خبر عن عارفة عبد الرسول تشارك فى فيلم "سارى وأميرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تصوير الفيلم الجديد ساري وأميرة، والذي تدور أحداثه حول حياة قطاع الطرق ساري وأميرة أثناء بحثهما عن كنز أسطوري في وادي سخيمة الخيالي في رحلة محفوفة بالمخاطر حيث يواجهان الوحوش الخرافية ويتعاملان مع علاقتهما المعقدة.

الفيلم من بطولة حلا الترك في دور أميرة، وأليكس علوم في دور ساري، و بمشاركة الفنان القدير عبد المحسن النمر في دور كثيب ويشارك فيه نخبة مميزة من النجوم من جميع أنحاء الشرق الأوسط والتي تضم، عارفة عبد الرسول، وأضوى فهد، وسعد النعيمي، وفايز قزق، وإيهاب عبد الواحد، ، وندى توحيد، وجير دواني وغيرهم. من النجوم، الفيلم من إخراج المخرجة الجوهرة آل ثاني.

يجرى تصوير فيلم سارى وأميرة حاليًا في الدوحة، ومن المقرر أن يتم التصوير في عدة مواقع بجميع أنحاء دولة قطر.

فى نفس السياق حرص عدد من الفنانين على الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم الهوي سلطان، والذي أقيم في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، ومنهم الفنان عزيز الشافعي، والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنانة چيهان خليل، والفنان صبري فواز، والفنان شريف حافظ.

‎وكانت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان" روجت للعمل خلال الأيام الماضية، حيث طرحت بوسترات تشويقية فردية وثنائية لأبطال العمل، وذلك بعد طرح البوستر الرسمي للفيلم، وظهر خلال البوسترات الثنائية، منة شلبي وأحمد داود، وبوستر يجمع منة شلبي وأحمد خالد صالح، وآخر لأحمد داود وجيهان الشماشرجي، ومنة شلبي برفقة جيهان الشماشرجي، وآخرهم أحمد داود وأحمد خالد صالح، أما البوسترات الفردية، جاء: خالد كمال، عماد رشاد، فدوى عابد.

‎وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، والفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسري.