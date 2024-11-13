مخرجة فيلم الهوى سلطان تشارك بالتمثيل في فيلم منافس.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - تظهر المخرجة هبة يسري بدَورين خلال الأفلام المعروضة حالياً في دُور العرض المصرية؛ حيث تقدّم دَور المخرجة في فيلم "الهوى سلطان"، الذي انطلق يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 نوفمبر. ودَور الممثلة خلال أحداث فيلم منافس وهو "آل شنب"، الذي بدأ عرضه يوم 31 أكتوبر الماضي ومستمر في دُور السينما.

هبة يسري ممثلة في فيلم "آل شنب"

كانت هبة يسري قد قامت بتصوي دورها في فيلم "آل شنب" مع المخرجة أيتن أمين العام الماضي؛ خاصة وأن الفيلم تم عرضه لأول مرة خلال الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي التي أقيمت فعاليتها في شهر ديسمبر الماضي، وذلك قبل عرضه جماهيرياً في صالات السينما بدءاً من نهاية شهر أكتوبر الماضي؛ لتجد نفسها متواجدة كمخرجة تنافس فيلماً آخر تشارك فيه كممثلة.



فيلم "آل شنب" يأتي من بطولة كلٍّ من: ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، إبتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبوسعدة، أحمد عصام، هبة يسري. تأليف أحمد رءوف، وإسلام حسام. وإخراج أيتن أمين. وتدور أحداث الفيلم فى إطار عائلي لايت، حول تجمُّع عائلي في عزاء ينقلب للعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

https://www.instagram.com/p/DA34DsDIBqK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DA34DsDIBqK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DA34DsDIBqK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنكِ قراءة هبة يسري رداً على اتهام سرقة فكرة فيلم الهوى سلطان: محاولة لإفساد فرحتنا



هبة يسري شاركت في أكثر من تجربة كممثلة منذ بداية عملها في الفن، منها: فيلم "أعز الولد" بطولة ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز . "فرق خبرة" بطولة محمد الشرنوبي وهدى المفتي. "فتاة المصنع" بطولة ياسمين رئيس وإخراج محمد خان. "فيلا 69" بطولة خالد أبوالنجا وأروى جودة ولبلبة، والذي أخرجته أيتن أمين وهي نفس مخرجة فيلم "آل شنب" الذي تشارك هبة يسري فيه كممثلة.

هبة يسري وأول تجارِبها في الأفلام الطويلة

وتقدّم هبة يسري أولى تجارِبها في الأفلام الروائية الطويلة من خلال فيلم "الهوى سلطان"، بعدما كان لها أكثر من تجرِبة في الأفلام القصيرة، بفيلمي: "اللون الأزرق"، و"ستو زاد، أول عشق". إضافة إلى مشاركتها في إخراج مسلسل "سابع جار"، الذي عُرض عام 2017، وقام ببطولته كلٌّ من: الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، شيرين، نيكولا معوض، محمد علاء، سارة عبد الرحمن، هيدي كرم، فدوى عابد، أحمد داش ومحمود البزاوي.

https://www.instagram.com/p/C8kTubXIUTq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C8kTubXIUTq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C8kTubXIUTq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فيلم "الهوى سلطان" يأتي من تأليف وإخراج هبة يسري، وبطولة: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، فدوى عابد، عماد رشاد، خالد كمال، نورين أبوسعدة. تدور أحداثه حول شابة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معاً العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، لكن تحدث فجأة بعض المتغيّرات في علاقتهما.



اقرأي أيضاً: أربع مخرجات يقدّمن أفلامهن الأولى في صالات السينما العربية قبل نهاية 2024



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».