شهد وشيرو لـ برنامج ستايل كود: بين زواج الشائعات ومنافسة نارين.. تفاصيل لم تُروَ بعد!



كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - في زحمة الأضواء والكاميرات، حيث تتحول كل لحظة إلى قصة تروى، يقف شهد وشيرو على أعتاب مرحلة جديدة من حياتهما. لكن ما الذي يُخفيه الغموض خلف ابتساماتهما؟ مع اقتراب موعد الزفاف، تتداخل خيوط الإشاعات مع الحقيقة، ما يجعل الجميع يتساءل: هل علاقتهما قوية كما تبدو أم أنها مجرد وهم يتلاشى مع كل صورة تُلتقط؟ في برنامج ستايل كود مع آسو، نكشف النقاب عن الأسرار التي تُحيط بهذا الثنائي، لنرى كيف يتعاملان مع الشائعات التي تلاحقهما، وما هي التحضيرات التي تُجرى خلف الكواليس. هل سيستطيعان الحفاظ على خصوصيتهما وسط زخم السوشال ميديا، أم ستسقط أحلامهما في فخ الشهرة؟

كونوا على استعداد لاكتشاف خبايا هذه القصة الرائعة، حيث يتداخل الحب مع التحديات، لنرى كيف يُكتب الفصل التالي من قصة شهد وشيرو، وما هي الأسرار التي ستظهر عندما تُرفع الكاميرات؟

إعداد: مزن السفاريني

اقتراب الحلم

بدايةً، تهانينا على كتب الكتاب! متى سيكون موعد الزفاف المؤجل، وما هي أبرز تفاصيل التحضيرات؟ وأين سيُقام الحفل؟

شهد وشيرو: شكراً لكم! حفل الزفاف سيكون بعد حوالي شهر ونصف الشهر من الآن، في دبي، وقد حجزنا بالفعل لهذا التاريخ، وسيكون في 10-2024. نترقب هذه اللحظة ونتطلع لرؤية أحبائنا هناك. بالنسبة للتحضيرات، نحن نعمل على تنفيذ الكثير من الأفكار، وأهمها تجهيز فستان الزفاف. شهد تنتظر بفارغ الصبر هذه اللحظة، ولكنها متوترة قليلاً بشأن تفاصيل الفستان، فهي تريده تماماً كما تخيلته. أما مكان الحفل، فسيكون في الهواء الطلق. نعلم أن هذا قد يكون تحدياً بسبب تقلبات الطقس، لكننا مستعدون للمخاطرة لتحقيق الحلم.

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العائلة أم الشائعات؟

في ظل الانتشار السريع للإشاعات على السوشال ميديا، هناك من يقول إن علاقتك بأخوات شيرو ليست متينة، وإن شيرو يفضلك عليهن. ما مدى صحة هذا الكلام؟

شهد: هذه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. أحد المتابعين طرح عليَّ نفس السؤال قبل أيام، وأحب أن أوضح أن الصورة التي يراها الجمهور على السوشال ميديا تمثل جزءاً بسيطاً من حياتنا. كنت مع أخوات شيرو بالأمس، وتشاركنا تفاصيل اليوم من مكياج وشعر وغيرها. قلة ظهوري معهن قد تفسر ظهور هذه الشائعات، لكن هذا لا يعني غياب دعمهن لي، بل إنهن سند كبير لي خلف الكواليس. أما بالنسبة لشيرو، فهو في نظري كأهلي، وأكنّ له مكانة كأبي وإخوتي. لا أضعه في مقارنة مع أحد، كما أنه لا يضعني في مقارنة مع أخواته. نحن عائلة، يجمعنا التفاهم والمودة نفسها التي تجمعه بأخواته أيضاً.

شهد وشيرو في برنامج ستايل كود

زواج حقيقي أم للمتابعين؟

هناك إشاعات تقول إن زواجكما مجرد تمثيل هدفه الشهرة وجذب المتابعين. ما تعليقكما على هذا الكلام؟

شهد: هذه من أكثر الإشاعات استفزازاً لنا. علاقتي مع شيرو هي من أصدق العلاقات على السوشال ميديا، ولو كنا نسعى للشهرة فقط، لكنا شاركنا تفاصيل أكثر عن العرس والتحضيرات لجذب الانتباه. نحن نظهر أمام الكاميرا بعفوية وبدون تصنع، وربما هذا الأمر لا يروق للبعض. حتى عندما كنت في بلد آخر بسبب ظروف معينة، شيرو لم يتردد في السفر ليكون بجانبي ويحافظ على علاقتنا. مررنا بالكثير من الضغوط خلال التحضيرات، وواجهنا بعض الخلافات التي ساعدتنا على النمو والتماسك أكثر. من أصدق لحظاتنا كانت لحظة كتب الكتاب، حيث غمرتنا مشاعر السعادة وبكينا معاً من شدة الفرح.

مع اقتراب موعد الزفاف، برأيكما، من سيكون حفل زفافه الأكبر: عرسكما أم عرس نارين؟ ومن هم صانعو المحتوى المدعوون، ومن ليس مدعواً؟

شهد وشيرو: نتوقع أن يكون عرس نارين أكبر من حيث عدد الحضور وحجم المكان. أما بالنسبة لنا، فنرغب في إقامة عرس حميم يضم الأصدقاء المقربين فقط، بحوالي 150 مدعواً. لا نرغب في دعوة من يأتي بغرض الشهرة أو التغطية الإعلامية فقط؛ بل نفضل أن يشاركنا من يسعد بفرحتنا بصدق.

هل حدث أن حضر أحد صانعي المحتوى خطبتكما فقط من أجل التصوير والمشاهدات؟ ومن سيُشعل الأجواء في حفل الزفاف؟

شهد وشيرو: نعم، للأسف، حصل ذلك في بعض المناسبات السابقة، مثل يوم ذكرى ميلاد نارين، حيث حضر البعض بهدف التصوير فقط. لذلك، سنحرص في عرسنا على جمع الهواتف عند الدخول لضمان خصوصية المناسبة. أما بالنسبة لمن سيُحيي الحفل، فلدينا عدة أسماء مرشحة، لكن لم نتخذ قراراً نهائياً بعد. من بين الخيارات نانسي عجرم، راغب علامة، وإليسا، وسنقرر قريباً.

فارق العمر: عقبة أم عامل جذب؟

ما هو ردكم على الأسئلة حول فارق العمر بينكما؟

شهد وشيرو: صحيح أن هناك فارق أربع سنوات بيننا، لكن عندما نكون معاً، ننسى تماماً هذا الفارق. أكثر ما يميز شيرو بنظري هو جديته واستقامته وتقديره لمكانتي. أما بالنسبة لي فأنا شيرو، لم أُحب شهد لمظهرها فقط؛ رغم أن الشكل له دوره في البداية، لكن روحها هي ما جذبتني وجعلها توأم الروح بالنسبة لي. قصتنا بدأت عندما أتى شيرو من السويد لتصوير إعلان خلال فترة كورونا، واضطر للبقاء بعد إصابته، مما أعطانا فرصةً للتعرف أكثر، وها نحن اليوم نستعد لعرسنا.

لا يوجد أحد مثالي، هل هناك جوانب ترغبان في تغييرها ببعضكما، وهل تعتقد، شيرو، أن تجربة انفصال أهلك يمكن أن تؤثر على علاقتك بشهد؟

شيرو: بالنسبة لي، شهد بكل عيوبها وصفاتها هي الشخص الذي أحببته وأختاره، ولا أرى أننا بحاجة لتغيير شيء جذري. أما في ما يخص تجربة انفصال أهلي، قد يكون لها تأثير، لكنني أحرص على أن يكون هذا التأثير إيجابياً. تعلمت من تجارب الماضي وأهدف لبناء أسرة مستقرة وجو إيجابي يساعدني على تجنب الخلافات. سأبذل قصارى جهدي لبناء بيئة سعيدة لعائلتي المستقبلية. أما بالنسبة إلى شهد: فالحمدلله، بيننا تفاهم كبير، ولا نواجه خلافات جدية؛ قد تحدث اختلافات بسيطة، وهذا شيء طبيعي وصحي في أي علاقة.

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