الإعلان عن عرض الفيلم السعودي القصير الشباك الأسود بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - تم الإعلان عن عرض الفيلم السعودي القصير "الشباك الأسود" بالدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المُقامة بمدينة جدة تحت شعار "السينما بيت جديد"، في الفترة ما بين 5 وحتى 14 ديسمبر المُقبل.

قصة فيلم "الشباك الأسود"

كان الحساب الرسمي لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قد نشر صورة من فيلم "الشباك الأسود"، وعلّق عليها بنبأ الإعلان عن عرضه بفعاليات المهرجان، وأيضاً سرد مختصراً لقصة الفيلم. وجاء بالتعليق: "يُسعدنا أن نعلن أن فيلم “الشباك الأسود” للمخرج أحمد سلام، قد تمت إضافته إلى قائمة الأفلام السعودية القصيرة الجديدة، التي ستُعرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي".

وأضاف التعليق: "يعزل أسامة ذو الخمسة والعشرين عاماً نفسه في الظلام لأشهر؛ مصارعاً اضطراباته النفسية. في يومٍ ما، يدفعه حدثٌ غير متوقَّع لفتح النافذة؛ حيث يرى أصدقاءه يلوّحون مبتسمين بفراشي التلوين. يظهر فجأة شخص غامض يأخذه إلى عالم سريالي مليء بمشاعره وذكرياته".

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الأفلام العربية المُقرر عرضها بالدورة الرابعة

يُذكر أنه منذ أيام، كان قد تم انعقاد المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بمشاركة عدد من صنّاع السينما السعودية.

وقال أنطوان خليفة مدير البرامج العربية والأفلام الكلاسيكية: "الدورة الرابعة من المهرجان تضم عرض أفلام متنوّعة ضمن قسم روائع عربية، من بينها الفيلم المصري "عبده وسنية" للمخرج عمر البكري، من حقبة السينما الصامتة، عمل موسيقي رائع، عن كابل في نيويورك يحاولون افتتاح مطعم كشري. وفيلم "الفستان الأبيض"، لجيلان عوف. وفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو". إضافة لفيلم "الصف الأول" لمرزاق علواش من الجزائر. ويُعرض كذلك الجزء الثاني من فيلم "سكر"، وهو عمل يحظى بجماهيرية كبيرة. وفيلم "سنو وايت" إخراج تغريد أبوالحسن".

وأضاف: "وكذلك يُعرض فيلم تحت عنوان: "ما وراء الموج"، بطولة نادين لبكي، تأثرنا به جداً عن قصة النزوح. وفيلم آخر تحت عنوان: "هوبال" لعبدالعزيز الشلاحي، الذي يتناول التغيّرات التي حدثت في المجتمع. ونعرض للمخرج مهدي فليفل فيلم "إلى عالم المجهول" الذي يعَد من أهم الأفلام الفلسطينية الحديثة. وفيلم "صيفي" لوائل أبومنصور، الذي يتناول العائلة بشكل جميل، عمل سعودي مهم".

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واستكمل أنطوان خليفة خلال المؤتمر الصحفي: "انتهينا من جدول اختيار الأفلام، رحلة عمل 8 شهور، منذ شهر فبراير نبدأ رحلة اختيار الأفلام الموجهة لجمهور جدة وصناع السينما التي تعرض عالمياً للمرة الأولى، يهمنا الجمهور المحلي، أن يتفاعل مع تلك التجارِب والأفلام، ونتمنى أن يمتلئ البيت الجديد بالجمهور"؛ مشيراً إلى أنه يوجد خلال الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولي، 32 فيلماً سعودياً متنوّعاً، التي تجذب جمهوراً كبيراً من جدة وغيرها.



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