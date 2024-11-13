نيللي كريم تكـ شف تفاصيل أعمالها القادمة ومواقفها المحرجة على المسرح

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية نيللي كريم عن مشاريعها الفنية المقبلة، أبرزها مسلسل جديد في رمضان 2024 مع المخرج محمد شاكر، وفيلم "هابي بيرث داي" الذي يعرض قضية إستغلال الأطفال في العمل، كما كشفت عن فيلم "صيف 67"، الذي يستعرض التغيرات الاجتماعية في مصر بين الستينيات والثمانينيات، وأضافت متحدثة عن صعوبات تجسيد الشخصيات المعقدة وتأثيرها النفسي، مشيرةً إلى أنها عانت صحياً أثناء تصوير "سقوط حر".
كما شاركت مواقف طريفة من المسرح، بينها نسيان جملة على خشبة المسرح مع الممثل المصري كريم عبد العزيز، وسقوطها على المسرح بسبب حادث مع راقص، لكنها تخطت الموقف بسهولة بفضل ارتدائها سروالاً أسفل التنورة.
وكانت تلك التصريحات خلال حلولها ضيفةً على برنامج "بودكاسترز" .
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