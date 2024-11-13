محمد سامي ينتهي من تصوير مسلسل "إش إش" إستعدادًا لرمضان 2024

ميرنا وليد - بيروت - انتهى المخرج المصري محمد سامي من تصوير مسلسل "إش إش"، الذي سيعرض في موسم رمضان المقبل، المسلسل من تأليفه و إخراجه، ويشارك في بطولته مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، دينا، إدوارد، وشيماء سيف، بالإضافة إلى ضيوف شرف مثل خالد الصاوي، محمد ممدوح، وكريم فهمي.

كما انتهى هيثم نبيل وخالد نبيل من تحضير الموسيقى التصويرية للمسلسل، بعد جلسات عمل مكثفة مع سامي، استعدادًا لعرضه في رمضان المقبل.

سبق للثنائي أن قدما الموسيقى لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي حقق نجاحًا واسعًا.

