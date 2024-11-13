تامر حسني يكشف عن سعادته بتجسيد سيرة الراحل حسن يوسف

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنام المصري تامر حسني صوراً من حفل افتتاح القرية العالمية بدبي عبر حسابه ، حيث عبر عن شكره للجمهور الإماراتي و الجاليات العربية و الأجنبية، بالإضافة إلى الجالية المصرية التي حضرت الحفل، كما عبّر عن سعادته بشرف اختيار الممثل الراحل المصري حسن يوسف له لتجسيد سيرته الذاتية، مقدماً إشادة كبيرة بهذا التقدير، و على صعيد آخر، نفى تامر حسني تغيير موعد عرض فيلمه "ريستارت"، موضحاً أنه سيعرض في موسم عيد الفطر المقبل و ليس في رأس السنة كما تم تداوله.

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