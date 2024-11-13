شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى فؤاد: قلبي مع حسين فهمي فهو يعمل في ظروف صعبة بسبب رحيل شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

عبرت الفنانة نجوى فؤاد في تصريحات لليوم السابع عن حزنها على الفنان حسين فهمي، حيث قالت أنه هاتفها مؤخرا بعد رحيل شقيقه مصطفي، ولمست مدى تأثر حسين فهمي برحيل شقيقه وأنه يعمل في مهرجان القاهرة السينمائي في ظروف صعبة عليه، قائلة "قلبي مع حسين فهمي" ربنا يصبره.

وفي سياق متصل اعتذرت الفنانة الكبيرة يسرا عن حضور افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "اعتذربشدة عن عدم تمكني من حضور افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان بلدي الذي أفتخر به كثيراً".

وأضافت يسرا: "وأعتذر لرئيس المهرجان الأستاذ العزيز حسين فهمي لعدم حضوري وأوعده بحضور حفل الختام لأني للأسف ارتبطت بحدث منذ 6 أشهر يتطلب حضوري ولم أتمكن من الاعتذار عنه، وبالتوفيق للجميع ولكل من شارك في هذا الحدث الرائع".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".