شكرا لقرائتكم خبر عن "سواح" ليلة من الفن الخالد فى حضن الحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المتحف المصري الكبير لإقامة حفل "سواح" لتكريم العندليب عبد الحليم حافظ، حيث يقدم أشهر أغاني العندليب التي ما زالت خالدة في وجدان الكثيرين، والذي سيحييه ألمع نجوم الوطن العربي، وهم الفنان مدحت صالح والفنانة مي فاروق، وذلك يوم 5 ديسمبر المقبل، ويقام الحفل برعاية وزارة الثقافة.

على أن يقام الحفل الضخم احتفاء بـ العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، تحت عنوان «سواح»، لتقديم أجمل ما غنى العندليب على مدار مشواره الفني الكبير والخالد، وتقديراً للنجاح الساحق الذي وصلت أصداؤه لكل أنحاء العالم، وأغانيه التي أثرت بوجدان المصريين بشكل خاص حتى اليوم، ويرددها الكثير من الأجيال في الوطن العربي، فيما يتضمن برنامج الحفل عددًا من أشهر أغانى العندليب الذي تعاون فيها مع كبار الملحنين، ومنها "أهواك" و"زي الهوى" و"جبار".