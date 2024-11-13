شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سرى الحلقة 4.. ياسمين رئيس تواجه مديرتها بفيديو طليقها وتعود للعمل عنوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 4 من مسلسل رقم سرى بطولة النجمة ياسمين رئيس، الذى يعرض على شاشة قناة DMC، من إخراج محمود عبد التواب توبه، أحداثا مختلفة، حيث عقد لطفى عبود – صدقى صخر جلسة مع لقاء إسماعيل – ياسمين رئيس حتى يتحدث معها بشأن أسامة شطا زميلها في العمل الذى تم فصله من البنك، واكد لها إنه سيقابله بعد ساعة حتى يستطيع ان يمسك بخيط جديد في القضية، واثناء الحديث أكدت لقاء للطفى عبود إنها ستبحث في طريق أخر حتى تثبت برائتها بالتزامن مع ما يفعله لطفى عبود معها في القضية .

كما شهدت الحلقة مواجهة قوية بين ندى مديرة البنك وبين لقاء حيث ذهبت الأخيرة لمواجهتها بالفيديو الذى قامت لقاء بتصويره بين طليقها احمد الرافعى وبين ندى مديرتها على باب منزلها، واسفرت المواجهة بأن تطلب لقاء عودتها للعمل بقرار رسمي حتى ترفع راسها بين اصدقائها ، لتوافق ندى مديرة البنك .

مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

