شكرا لقرائتكم خبر عن نوران أبو طالب تطرح أحدث أعمالها الغنائية كليب كان ليك معايا والان مع تفاصيل الخبر

طرحت المطربة نوران أبو طالب، فيديو كليب لأغنيتها الجديدة بعنوان "كان ليك معايا" على موقع يوتيوب والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان تيام على، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن إخراج أكرم حمدان.

يذكر أن نوران أبو طالب شاركت بالغناء بـ "ميدلى" من أغاني الأفلام، فى حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائى، مع النجم محمد الشرنوبى وهنا يسري، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وأكدت نوران أنها تحمست كثيراً لفكرة تقديم الـ "ميدلى" وأشارت أنها تتطلع لدخول مجال التمثيل وتقديم أعمال موسيقية في السينما.

نوران طرحت أيضا منذ فترة أغنيتها المصورة بعنوان "ليلة" وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية على جميع المواقع الإجتماعية، وهي من كتبت كلماتها، والحان وتوزيع موسيقى زياد عصام، ومن إخراج أكرم حمدان.

كما قدمت نوران أول أغنية خاصة بها كانت تتر مسلسل "علامة استفهام" الذي عرض في رمضان 2019، وقامت هي بوضع ألحانها مع سامر جورج، كما غنت تتر مسلسلين آخرين هما "بيت فرح وكل يوم".

ومن المعروف أن نوران، بدأت الغناء بإعادة تقديم أغنيات مطربين آخرين ولكن بشكل مختلف، وكانت أول أغنية تقدمها هي "شبابيك" لمحمد منير وقد عرفها الجمهور من خلالها ونشرتها على حسابها بـ"فيسبوك"، وسمعها المطرب الكبير محمد منير فدعاها لتشاركه غناءها في حفل عرض "أونلاين" خلال جائحة "كوفيد 19".