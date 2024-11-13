الاستعدادت والتجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ45

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القاهرة - سامية سيد - يفتتح الليلة مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ 45، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، داخل دار الأوبرا المصرية، حيث تجرى حاليا التجهيزات النهائية استعدادا لاستقبال النجوم وصناع السينما على السجادة الحمراء للمهرجان، قبل انطلاق الحفل.

ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.





الاستعدادت والتجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45



الاستعدادت والتجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45