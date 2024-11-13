شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يواصل تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم مصطفى شعبان تصوير مسلسله الجديد حكيم باشا المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج احمد خالد أمين، وإنتاج سينرجى، حيث يصور بعض المشاهد الخارجية في مدينة الجابرية ، وتجمع المشاهد كلا من دينا فؤاد مصطفى شعبان ومنذر رياحنه وآخرون .

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

يذكر أن مصطفى شعبان قدم فى رمضان الماضى "المعلم" وشارك فى بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

ودارت أحداث المسلسل حول المعلم "مصطفى شعبان" الذي تأخذ حياته مساراً مختلفاً منذ طفولته بعد القبض على والده حامد كبير تجار السمك بتهمة تجارة الممنوعات، حيث اتفق عليه منافسوه التجار ودسُّوا الممنوعات في شحنة السمك؛ ليكبر المعلم ويقرر البحث عن الخائن الذي غدر بوالده ولكنه يجد أن أقرب الأشخاص له باعوا والده؛ فينتقم من الجميع ويعيد حقه الضائع.