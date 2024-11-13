شكرا لقرائتكم خبر عن سحر الفن.. مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ45.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، والذي يستمر حتى 22 نوفمبر الجاري بدار الأوبرا المصرية، وقررت إدارة المهرجان هذا العام تكريم النجم الكبير أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز تقديرًا لمشواره الفني خاصة في مجال السينما، وتميزه الكبير فيما قدمه.



مهرجان القاهرة

• عرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" فى الافتتاح

• عرض 3 أفلام عالمية صورت في مصر

• اهتمام خاص بالسينما الفلسطينية واللبنانية واستحدث جوائز للسينما العربية

• لأول مرة عرض أفلام المهرجان بقاعة سينما الزمالك وقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، وفي التجمع الخامس والشيخ زايد

• 194 فيلما إجمالي الأفلام المشاركة

• 72 عدد الدول المشاركة

• 16 فيلمًا عروض السجادة الحمراء

• 37 فيلمًا - عدد العروض العالمية الأولى

• 8 أفلام - عدد العروض الدولية الأولى

• 119 فيلما - عدد عروض الشرق الأوسط وأفريقيا