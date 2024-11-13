شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم تولوا الرئاسة الشرفية لمهرجان القاهرة.. منهم عمر الشريف ومحمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم الأربعاء حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضورعدد كبير من نجوم وصناع الفن في مصر والوطن العربي وعلى مر تاريخ هذا المهرجان العريق تولى الرئاسة الشرفيه له عدد من النجوم هم الراحل عمر الشريف ومحمود حميدة ويسرا

عمر الشريف

النجم عمر الشريف كان أول من تولى الرئاسة الشرفية لمهرجان القاهرة السينمائي واستمرت رئاسته الشرفية لمدة 5 سنوات من عام 2006 حتى عام 2010 خلال فترة رئاسة الفنان الراحل عزت أبو عوف للمهرجان.

محمود حميدة

كما تولى النجم محمود حميدة الرئاسة الشرفية لمهرجان القاهرة السينمائي عام 2016 في دورة واحدة ، خلال رئاسة الدكتورة ماجدة واصف للمهرجان

يسرا

وتولت النجمة يسرا منصب الرئيس الشرفي للمهرجان عام 2017 وهي أول فنانة تتولى هذا المنصب