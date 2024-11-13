شكرا لقرائتكم خبر عن الهوى سلطان يسجل 2 مليون و824 ألف جنيه أمس الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم الهوى سطان بطولة النجمين أحمد داود ومنه شلبى أخر ليلة عرض 2 مليون و824 ألف جنيه في شباك التذاكر، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم لـ 14 مليوناً و440 ألف جنيه في السينمات منذ طرحه .

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان فى إطار رومانسي اجتماعى لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء، والفيلم من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجى، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى.

وكانت آخر أعمال منة شلبى فى السينما فيلم "من أجل زيكو"، الذى طرح فى السينمات المختلفة فى يناير 2022، وشاركها بطولته: كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود، يوسف صلاح، عمرو عبد الجليل، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمى.

أما آخر أعمال أحمد داود فى السينما فيلم "يوم 13"، الذى عرض العام الماضى، وشاركه بطولته: دينا الشربينى، شريف منير، أروى جودة، محمد ثروت، إيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف وإخراج وائل عبد الله.