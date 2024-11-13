شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم آل شنب يحصد 2 مليون و799 ألف جنيه في شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصد فيلم "آل شنب" إيرادات بلغت 2 مليون و799 ألف جنيه منذ طرحه فى السينمات، حيث طرح منذ أسبوعين فقط في شباك التذاكر، والفيلم من بطولة ليلى علوى لبلبة وآخرون.

وتدور أحداث فيلم "آل شنب" فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم 4 شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

فيلم "آل شنب" بطولة كل من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

وشارك فيلم "آل شنب" في عرضه الأول في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى حيث شارك الفيلم ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والتي أقيمت العام الماضي.

