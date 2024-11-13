شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائى يدعم فلسطين.. أحلام عابرة بالافتتاح وفعاليات عن المعاناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 المقرر إلإقامة حفل افتتاحها اليوم الأربعاء على الاهتمام الكبير بفلسطين وكل ما يخص السينما الفلسطينية، بعد الأحداث المأساوية التي تعرضوا لها منذ العام الماضي، بداية من عرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في حفل الافتتاح.

ولم يتوقف ذلك الدعم على فيلم الافتتاح فقط، إنما تشهد أيام الفعاليات عدد كبير من البرامج الفنية الخاصة بإنتاجات السينما الفلسطينية أو أعمال تجسد معاناة الفلسطينيين، إذ تشهد الفعاليات عرض مجموعة أفلام "من المسافة صفر" وهي مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، استجابةً للأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023، حيث يجمع المشروع 22 مخرجًا من غزة، مقدّمًا رؤية سينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان.

وهي أفلام: "خارج الاطار لنداء أبو حسنة، وجنة الجحيم لكريم س‍‍ت‍‍وم، وسِحر لبشار البلبيسي، وصحوة لمهدي كريرة، وجاد وناتالي لأوس البنا، ولا لهنا عليوة، وكل شيء على ما يرام لنضال دامو، وتاكسي ونيسة لاعتماد وشاح، و24 ساعة لعلاء دامو، وسليفي لريم محمود، وخارج التغطية لمحمد الشريف، وجلد ناعم لخميس مشهراوي، فلاش باك لإسلام الزريعي، وشظايا لباسل المقوسي، وقرابين لمصطفى النبيه، ويوم دراسي لأحمد الدنف، وفرح ومريم لوسام موسى، حمولة زائدة لآلاء أيوب، والأستاذ لتامر نجم، إعادة تدوير لرباب خميس، صدى لمصطفى ك‍‍لاب، عذرا سينما لأحمد حسو".

إلى جانب عرض 3 أفلام أخرى ضمن برنامج أضواء على السينما الفلسطينية، وهي: "سن الغزال لسيف حمّاش، وولدت مشهورًا للؤي عواد، وأحلام كيلومتر مربع لقسام صبيح"، بالإضافة إلى جائزتين خاصين بالسينما الفلسطينية وأفلام من غزة، ويشارك في لجنة تحكيم أفلام من عزة كل من: المنتج جابي خوري، والفنانة كندة علوش، والناقد الفني أحمد شوقي، أما جائزة الفيلم فلسطيني، يشارك في لجنة تحكيمها د.عمرو الليثى رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والمنتجة الفلسطينية ليالي بدر، والنجم مصطفى شعبان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يقام في الفترة من 13 لـ 22 نوفمبر الجاري، في دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر ان يشهد حفل الافتتاح تكريم أحمد عز، والمخرج يسرى نصر الله، والمخرج وكاتب السيناريو دانيس تانوفيتش.