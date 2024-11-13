محمد عبده في ألبوم خارج المنافسة يكرم بصوته الراحل البدر ويعيد مع طلال زمن الطرب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - طرح الفنان محمد عبده ألبومه الجديد الذي أشرف عليه موسيقياً ووضع جميع ألحانه الموسيقار الدكتور طلال، بعد حملة تسويقية ضخمة قامت بها "مجموعة روتانا للموسيقى" المنتجة للعمل، ويتضمن 7 أغانٍ كتبها نخبة من أشهر الأسماء يتقدمهم الشاعر الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن، إذ يُعد الألبوم تكريماً من الدكتور طلال ومحمد عبده لمهندس الكلمة الأمير بدر، فتصدرت رائعته "المدينة" أغاني الألبوم هذا، إضافةً لنصين شعريين آخرين كان قد كتبهما "البدر"، هما "أحبك" و"اكتب لها حرف" والأخيرة صدرت في الأسواق "سنغل".

الثلاثي الأمير بدر بن عبد المحسن والدكتور طلال ومحمد عبده

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ألبوم "محمد عبده 2024"

مسلسل عن الفنان محمد عبده

عندما يجتمع الثلاثي الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن والدكتور طلال والفنان، في ألبوم من توزيع روتانا تكون النتيجة عملاً خارج المنافسة، وهذا ما تؤكده أرقام الاستماع والمشاهدة الأولية لأغاني الألبوم جميعها في مختلف المنصات، مشيداً الجمهور بالكلاسيكية الجميلة التي تعيدنا لأصالة الزمن الجميل. وقد امتدح الفنانالتجهيزات التي رافقت ألبومه الجديد وقال: "أنا سعيد بتكرار تجربة التعاون في ألبوم خاص مع الموسيقار الدكتور طلال الذي دوماً يشجع الفن والفنانين وساند حقيقي للاتجاه الفني في المملكة العربية السعودية ، ووجدت منه كل الاهتمام موسيقياً، والشكر موصول لكل من شاركوا في إنجاز هذا الألبوم الذي يأتي بعد غياب؛ جراء الطارئ الصحي الذي ألم بي مؤخراً".وضم ألبوم الفنان محمد عبده 2024 الذي طُرح يوم 11-11 -2024، نخبة من الشعراء، أما الألحان فجميعها للموسيقار الدكتور طلال، الأغنية الأولى بعنوان "المدينة "من كلمات الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، الأغنيه الثانية "ياجنة الدنيا" من كلمات على مساعد، الأغنية الثالثة "بين الوجية" من كلمات منادي، الأغنية الرابعة "الله يجازي"من كلمات محمد بن فطيس، الأغنية الخامسة "أحبك" الأغنية السادسة "اكتب لها حرف" من كلمات الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، أما الأغنية السابعة فهي "خذ فؤادي" من كلمات أنوارالمشيري.هذا وقد كشف مؤخراً المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن الاستعداد لتنفيذ مسلسل وثائقي تمثيلي يروي مسيرة الفنانالفنية والاجتماعية، ويقع في 39 حلقة، ويحمل المسلسل اسم "فنان العرب".

وكانت الصورة التي نشرها المستشار تركي آل الشيخ بينت بعض تفاصيل العمل، وهو أنه مسلسل وثائقي تمثيلي، يحاكي قصة الفنان محمد عبده، ويسلط الضوء على العديد من مراحل حياته الفنية والاجتماعية، ويقع في 39 حلقة عبارة عن ثلاثة أجزاء، كل جزء يقع بـ 13 حلقة، سيتم تصويرها بالمملكة العربية السعودية وباللغة العربية، وكتب نص المسلسل الوثائقي الأديب السعودي عبدالله ثابت.

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