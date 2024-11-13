عبد العزيز النصار يعلن عن قدوم مولودته لولوه.. شاهدوا الصورة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - أعلن الفنان عبد العزيز النصار عن قدوم مولودته التي أطلق عليها اسم "لولوه"، وقد شارك متابعيه صورة له مع ابنته وهو يحملها بين ذراعيه وعلق وكتب: "لله الحمد والمنة و اكتمال النعمة، رزقني الله بمولودة أسميتها "لـولـوه " اللهم لك الحمد دائماً و أبداً" واختتم وكتب: "والله يرزق الجميع".

وكان النصار قد أعلن زواجه في يونيو 2022، وفي فبراير 2023 رُزق بمولوده الأول الذي أطلق عليه اسم "سعود".

تهاني النجوم والفنانين لـ عبد العزيز النصار

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تفاعل مع عبد العزيز النصار الفنانون وهنأوه بقدوم مولودته وكتب الفنان يعقوب عبدالله له: "مبروك ما جالكم يا خوي والله يطرح فيها البركه يا رب"، فيما كتب الفنان أحمد النجار له: "مبروك العذراء.. تتربى بعزكم ويرزقكم برها"، وكتبت الفنانة نوف السلطان: "لؤلؤ القلب مبروك ما ياك بوسعود"، فيما كتبت له الفنانة سماح: "ما شاء الله ألف مبروك ما ياكم.. تتربي بعزك وعز أمها وربي يجعلها من الذرية الصالحة ويرزقكم برها اهي واخوها وتشوفونهم أحسن الناس يا رب يا اخوي بوسعود الغالي"، و هنأته الفنانة ملاك أبو زيد وكتبت: "تتربي بعزكم يارب "، وكتب له الفنان يوسف البلوشي: "مبروك ماياك يا و تتربى بعزك يا حبيبي"، فيما كتب له الفنان أحمد بن حسين: "مبروك وتتربى بعزك"، أما الفنان حسن إبراهيم فكتب: "مبروك ماجاك وربي يطرح فيها البركة"، وكتب له الفنان محمد الشعيبي: "ألف مبروك"، أما الفنان عبد العزيز الويس فكتب له: "مبروك ماجاك ياحبيب روحي وتتربى بعزك".

آخر أعمال يقدمها عبدالعزيز النصار

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وكان آخر أعمال قدمها الفنان عبدالعزيز النصار مسرحية "طالبين القرب" بموسم الرياض وهي مسرحية اجتماعية كوميدية، قُدمت أول عروضها بالكويت في أول أيام عيد الفطر، وكذلك تم تقديم عروض جديدة لها بعيد الأضحى المبارك، وهي من إخراج عبدالله البدر، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد العوضي ومريم نصير، ومن بطولة الفنان داود حسين، حسن البلام، زهرة عرفات، عبدالعزيز النصار، فهد البناي، محمد الرمضان، غادة الزدجالي، نوف السلطان، علي الحسيني، وخالد السجاري.

كما قدم مسرحية "ممنوع من الرقابة" وهي مسرحيةٌ كوميديةٌ من بطولة حصة النبهان، نورة العميري، خالد السجاري، موسى كاظم، خالد الثويني، محمد فايق، وغادة الزدجالي، من تأليف تغريد الداود، وكلمات أغاني محمد الشريدة، وإخراج يوسف البغلي.

كذلك قدم بالموسم الرمضاني 2024 مسلسل "ورثة بن عاقول" بمشاركة نخبة من النجوم، الذي تدور أحداثه في سوق محلي قديم يُدعى سوق الجت، ينشأ صراع بين الباعة والتجار، حيث يعرض المسلسل المواقف التي تصادفها الشخصيات الخيالية في أثناء عملها في السوق، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عيسى ذياب، وﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نصير، وبطولة الفنان حسن البلام، عبد الرحمن العقل، سماح فهد البناي، عبد العزيز النصار، خالد المظفر، بالإضافة إلى آخرين.

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