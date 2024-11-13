شاهدوا: نذيرغليون ينشر كواليس له وللفنانين المشاركين في خريف القلب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - شارك الفنان نذير غليون متابعيه صوراً من كواليس مسلسل "خريف القلب"، وهو أول عمل درامي سعودي مقتبس من قصة تركية تقع أحداثه في 90 حلقة، وتم عرض أولى حلقاته بـ 27 أكتوبر 2024، وكتب على الصور تعليقاً جاء فيه: "خريف القلب شاهد mbc". كما نشر صورة له مع الفنان والإعلامي فيصل الزهراني وعلق وكتب: "وقع الأوراق وخذ فلوسك وتوكل على الله خريف القلب".

وكان قبل أيام أيضاً نشر فيديو جمعه مع الفنان عبد المحسن النمر وكتب: "اختلفنا مين يحب الثاني أكثر". كما نشر مؤخراً صورة له مع الفنانة إلهام علي وكتب: "الأستاذة الرائعة قلباً وقالباً إلهام علي". كما نشر على استوري الإنستغرام عدداً من الفيديوهات للقطات من المسلسل وكذلك صور جمعته مع فريق العمل.

مسلسل "خريف القلب"

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هو أول مسلسل سعودي درامي رومانسي من إنتاج سعودي تركي مقتبس من قصة تركية تقع أحداثه في 90 حلقة، ويبدأ أحداثه عندما تكتشف عائلتان بعد "17" عاماً، حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما، فتنشأ ابنة العائلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية والعكس بالعكس، وتبدأ التطورات بالتوالي من خلال أحداث التي تحصل الكثير من المفاجآت بها.

والمسلسل من بطولة نخبة من النجوم منهم الفنان عبد المحسن النمر، وإلهام علي، مروة محمد، فيصل الدوخي، لبنى عبد العزيز، إبراهيم الحربي، هند محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، مهيرة عبد العزيز، أروى، نذير غليون، بالإضافة إلى آخرين.

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