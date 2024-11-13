شاهدوا: ماذا يقول طارق العلي عن فن ياسر العظمة أثناء زيارته له بآخر رحلة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - ظهر الفنان طارق العلي بفيديو على مواقعه بالتواصل الاجتماعي وهو برفقة الفنان ياسر العظمة كانا بعرض مسرحية "آخر رحلة" ضمن المسرحيات في موسم الرياض بنسخته الخامسة، والتي بدأ عرضها من 7 نوفمبر إلى 16 على مسرح بكر الشدي في بوليفارد رياض سيتي.

هذا ما قاله طارق العلي للفمام ياسر العظمة

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قال العلي وهو ممسك بيد العظمة: "تشرفنا بالأستاذ والأسطورة العربي الفنان ياسر العظمة والذي له كوميديا خاصة ومميزة إذا عملت معه لا بد ان تلتزم بالحركة لأنه نصوصه نظامها غير ومدرسة وكبيرة". وهنا رد عليه الفنان ياسر العظمة قائلاً: "الله يطول بعمرك"، ثم واصل العلي حديثه قائلاً: "إحنا محبين أعمالك الجميلة وحاصة قعشاتك الكبيرة ولك مكانتك واليوم شرف لنا حضورك للمسرحية". ورد هنا العظمة قائلاً: "شكراً على الكلام الجميل".

ثم واصل العلي قائلاً "نشكر إخوانا بهيئة الترفية الذين جمعونا هنا وطلبوا منه ان يحضر لمشاهدة مسرحيتنا "آخر رحلة" لكن نتمى ان لا تكون آخر مرة أو آخر رحلة بيينا".

مسرحية "آخر رحلة"

View this post on Instagram A post shared by طارق العلي (@tareq_al_ali)

"آخر رحلة" هي مسرحية كوميدية تُعرض بموسم الرياض على مدى 10 أيام بدأت من 7 نوفمبر وتستمر حتى 16 على مسرح بكر الشدي في بوليفارد رياض سيتي وهي من ﺇﺧﺮاﺝ خالد بوصخر، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ناصر البلوشي، ومن بطولة كل من الفنان طارق العلي، خالد العجيرب، إسماعيل سرور، سعيد الملا، محمد عاشور، شهد سلمان، نورا بالألف، فيصل السعد، سلطان العلي، محمد خالد الوزير، وسعود المطيري.

وتدور أحداث المسرحية حول قطار يحمل رقم 777 ينطلق وعلى متنه مجموعة من الأشخاص من مختلف فئات المجتمع، وأثناء سير القطار في الغابات تحدث بعض المفاجآت، حينما يتوقف انقطاع جميع أجهزة الاتصال، وتتوالى بعدها الأحداث.

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