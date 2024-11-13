شاهدوا بالفيديو.. هكذا احتفلت نور الغندور بيوم ميلادها وهذه آخر ثلاثة أعمال قدمتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - احتفلت الفنانة نور الغندور بطريقتها الخاصة بيوم ميلادها، حيث ظهرت بفيديو من خلال حسابها على الإنستغرام مرتدية فستان باللون الأبيض، وأمامها كعكة يوم ميلادها باللون الأبيض، ووضعت عليها شرائط ساتان باللون الأسود، كما ظهرت بفيديو آخر على ستوري الإنستغرام وهي ممسكة ببالونات باللون الأبيض وعلقت وكتبت: "ممتنة و شاكرة وفخورة، لكل لحظة و ثانية ويوم في عمري، سنة جديدة استقبلها بكل حب وسعادة".

وتفاعل معها عدد من الفنانين وهنأوها بيوم ميلادها وتمنوا لها سنة سعيدة ومن أبرز الفنانين الذي هنأوها الفنانة أيتن عامر، الفنانة ديما الأسعدي، الفنانة ريم أرحمة، بالإضافة إلى آخرين.

آخر ثلاثة أعمال الفنانة نور الغندور

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كانت آخر أعمال الفنانة نور الغندور التي قدمتها هي فيلم "شهر زي العسل" وهو من إخراج إيلي السمعان ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ إياد صالح ورامي علي، ومن بطولة الفنانة، محمود بوشهري، قحطان القحطاني، غرور، أمل محمد مهدي، برويز، زمن عبدالله، وآسيا الشمري.

مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي " وهو من ﺇﺧﺮاﺝ علي العلي ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ هبة مشاري حمادة، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، أحمد إيراج، حمد أشكناني، عبدالله طراروة، نور الغندور، ليلى عبدالله، لولوه الملا، نور الشيخ، خالد الشاعر، ناصر الدوسري، زينب بهمن، وشيخة البدر.

ومسلسل "دهب بنت الأوتيل" وهو من إﺧﺮاﺝ محمد سمير ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بثينة عوض ومن بطولة الفنانة نور الغندور، أحمد شعيب، هبة شيحان، رشا بلال، غفران محمد، ساشا دحدوح، بالإضافة إلى آخرين.

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