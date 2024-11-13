درة وزينة أشرف عبد الباقي.. تجارب أولية في عالم الإخراج وتواجد قوي في مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - تشهد الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، والمُقرر انطلاقها اعتباراً من مساء اليوم الأربعاء 13 نوفمبر، وحتى يوم 22، مشاركة الفنانة درة، وزينة أشرف عبد الباقي، بأعمالٍ سينمائية تحمل توقيعهما الأول في عالم الإخراج.

"وين صرنا".. أول أعمال درة الإخراجية

تُشارك درة بفيلمها "وين صرنا" كمخرجة ومنتجة له، في الدورة الجديدة من، والذي تم اختياره من قبل إدارة المهرجان ضمن الأفلام التي سوف تتنافس فيما بينها في مسابقة آفاق السينما العربية.

"وين صرنا "هو فيلم وثائقي أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، والفيلم مدته 79 دقيقة، ويحكي عن "نادين" امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وعبَّرت "درة" عن فخرها وسعادتها بمشاركة أولى تجاربها الإخراجية في مهرجان ذي قيمة وأهمية كبرى مثل القاهرة السينمائي، وشاركت محبيها ومتابعيها الملصق الدعائي للفيلم عبر حسابها على "إنستغرام"، معلقة: "فخورة أن فيلم "وين صرنا؟" سيشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مسابقة آفاق العربية، وسيكون العرض العالمي الأول في دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير".

ويُعرض فيلم "وين صرنا" في عرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة السينمائي، يوم الجمعة 15 نوفمبر في دار الأوبرا المصرية، وعرض آخر يوم الاثنين 18 نوفمبر في سينما الزمالك، وعرض ثالث في اليوم ذاته بمركز الثقافة بالتحرير.

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زينة أشرف عبد الباقي تستعين بالشباب في تجربتها الإخراجية الأولى

كما تُشاركبفيلمها الروائي الأول "مين يصدق" في2024، حيث استغرق هذا المشروع نحو عامين، ما بين الكتابة والتصوير، في شوارع القاهرة والعين السخنة؛ إذ نرى أنّ هذا الفيلم سيكون تجربة مختلفة في السينما المصرية، لأن فريق العمل بالكامل في مختلف أقسامه من الشباب.

وأرجعت أسباب اختيارها لفريق العمل بالكامل من الشباب، فقالت إنّ الأمر جاء بالصدفة البحتة، وقالت: "إنّ الأمر بدأ باختيار مدير تصوير الفيلم "إيزو" عبدالرحمن مصطفي رجب. فأنا كنت أبحث عن شخص لديه خبرة ومتفتح لتجربة غريبة وجديدة، وهو ما حدث مع جميع الأقسام بالفيلم، وتمت الاستعانة بالكثير من الأشخاص من ذوي الخبرة في المجال من مخرجين ومنتجين وممثلين ليساعدونا بخبرتهم في هذا المشروع، ومن بينهم المخرجة الاستاذة كاملة أبوذكري التي شجعتني في اختيار مدير التصوير صغير سناً للفيلم، خاصة أن علاقة المخرج بمدير التصوير أشبه بأب وأم العمل".

أبطال وقصة فيلم "مين يصدق"

فيلم "مين يصدق" بطولة يوسف عمر، جايدا منصور، ويشارك في الفيلم العديد من النجوم كضيوف شرف، منهم أشرف عبد الباقي، شريف منير، أحمد رزق، سليمان عيد وعارفة عبد الرسول، والعمل فكرة زينة عبد الباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت.

وتدور أحداث الفيلم حول حالة الفراغ التي تعيشها "نادين" التي تتعرف إلى شاب محتال يُدعى "باسم"، الذي يقدم لها نوعاً من الحب والاهتمام الذي تفتقده، لتشاركه في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأموراً أخرى على المحك.

مخرجة ذكية وقادمة بقوة

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وكانت عارفة عبد الرسول قد أشادت بتعاونها مع، خلال حديثها مع "الخليج 365" في وقتٍ سابق، إذ قالت: "من خلال شغلي مع زينة، قدرت أكون انطباع عنها بالطبع، فهي مخرجة ذكية ولمّاحة وشاطرة جداً، وأجمل من أدار لوكيشن، وتعاملها مع الفنانين كبار السن بمنتهى الاحترام والحذر والذكاء لتوظيف كل واحد في مكانه وحسب دوره.. هي فعلاً قادمة بقوة".

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