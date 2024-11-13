تفاصيل مشاركة تارا عماد في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم "آخر ليالي الصيف"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - تشارك الفنانة تارا عماد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45، التي ستنطلق مساء اليوم الأربعاء وتمتد حتى يوم 22 نوفمبر الجاري؛ إذ تنافس بفيلم قصير يحمل اسم "آخر ليالي الصيف" إخراج فاطمة ياسر، حيث يُعرض ضمن قسم "بانوراما مصرية"، وذلك في عرضه العالمي الأول.

أبطال فيلم تارا عماد الجديد

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مشاركة تارا عماد في "الجونة السينمائي"

تدور أحداث الفيلم، حول 3 بنات خالات وهن: "فرح"، "رنا"، و"ليل"، يعدن بعد عامين من وفاة جدهن لتوديع منزل طفولتهن في الأردن قبل بيعه، ولكن تخفي "فرح" عنهما هذا السر، ويُشارك في بطولة الفيلم، كلّ من شهد الشاطر وفرح أبو غطاس، فيما تشارك تارا عماد أيضاً في العمل كأحد المنتجين المنفذين.

يُذكر أنّ تارا عماد شاركت كعضو لجنة تحكيم في برنامج "الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يتناول قضايا البيئة والاستدامة"، أحد برامج الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت نهاية شهر أكتوبر الماضي، وشاركها في العضوية الفنان أحمد مجدي، والهولندية أنيميك ڤان در هيل.

وكانت تارا عماد قد تعاقدت على المشاركة في بطولة فيلم "درويش" بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، حيث بدأت تصوير مشاهدها مؤخراً، وتقدم خلال تلك التجربة دوراً مليئاً بالأكشن والمطاردات خلال فترة الأربعينيات من القرن الماضي، والعمل تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداثه حول مغامرات محتال ذي شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.

تفاصيل حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي

يُقام اليوم حفل افتتاح الدورة الـ45برئاسة الفنان حسين فهمي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم. ويفتتح المهرجان دورته الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صُناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي مشاركة 190 فيلماً من 72 دولة، بالإضافة لحلقتين تلفزيونيتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضاً للسجادة الحمراء، 37 عرضاً عالمياً أول، 8 عروض دولية أولى، و119 عرضاً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة، النجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

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