مسلسل الهيبة بنسخته التركية يحقق النجاح من الحلقة الأولى… وعليا نجمة الافتتاح

أحرزت الحلقة الأولى من مسلسل “المدينة البعيدة”، النّسخة التّركيّة من مسلسل “الهيبة” رقمًا كبيرًا، إذ وصلت نسبة مشاهدة إلى ٥.٧٣ محتلّة المرتبة الثّانية في الليلة التي عرضت فيها الحلقة.

أمّا لناحية الأصداء فكانت إيجابيّة جدًّا، إذ أحرزت الحلقة إشادات عديدة. كما كان لافتًا احتفاظ صاغة المسلسل باسم شخصيّتَين من العمل بنسخته العربية وهما “عليا” و”شاهين”. أيضًا اعتماد لحن أغنية “لبيروت” التي غنتها السّيّدة فيروز، من ألحان الإسباني الشّهير خواكين رودريغو الذي قدّم اللحن على أغنية “مون امور” في عام ١٩٣٩ ولكن تمّ تقديم الأغنية في المسلسل بكلمات باللهجة التّركيّة، هذا بالإضافة إلى إحراز أوّل حلقة مليون مشاهدة على يوتيوب.

أما المشاهد الأكبر كانت للممثلة سينام اونسال التي تؤدّي شخصيّة “عليا” فهي تمثّل المرأة المتمردة المصّرة على العودة الى كندا مع ابنها بعدما اكتشفت ان عائلة زوجها الراحل تتعاطى بتهريب السلاح والممنوعات ومطلوبة للعدالة فظلّت تقاوم طوال مدّة الحلقة الاولى أي ماي عادل أكثر من ساعتين من الوقت كي تستطيع السفر مع ابنها الى كندا لكن بنفس الوقت قام سلفها وحماتها بمنعها من اصطحاب وريث ابنهم معها الى كندا.

نذكر ان سينام انسال بطلة مسلسل “طبيب معجزة” سابقاً ومسلسل “للموت” بنسخته التركية، تجسّد في هذا العمل شخصيّة “عليا” التي قدّمتها في النّسخة العربيّة من المسلسل الممثّلة نادين نسيب نجيم، وابنها حيث يعودان إلى “ماردين” مسقط رأس زوجها الرّاحل لتلتقي في مشهد متوتّر التّركيّ أوزان أكبابا، الذي يقدّم شخصيّة “جيهان”وهي شخصيّة شيخ الجبل، التي جسّدها الممثّل السّوري تيم حسن.

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بعدها تنتقل الأمّ وابنها وسط مواكبة كبيرة، إلى منزل العائلة وهناك تقابلها والدة زوجها الرّاحل التي تؤدّي دورها الممثّلة غونجا جيلاسو.

نذكر أنّ المسلسل بنسخته التّركيّة يتِمّ تصويره في مدينة “ماردين” التّركيّة.

أبرز الممثّلين المشاركين فيه:

قون مينا كيليتش: مينا، حبيبة جيهان.

صحرا شاش: ناره، حامل وانفصلت عن زوجها أوزكان.

نظمي كرك: نديم، والد عائلة بايبارس.

يحكي العمل، الذي هو من شركة “القمر”، عن صراع شرس على السّلطة بين أفراد عائلتَي “البورا” و”بايبارس” والمسلسل يعرض عبر “قنال دي”.