الظهور الإعلامي الأول لحسين فهمي بعد وفاة شقيقه

القاهره - الخليج 365
عقد الفنان حسين فهمي، رئيس "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" مؤتمراً صحافياً للكشف عن تفاصيل الدورة الـ45 من المهرجان والمقرر افتتاحها الأربعاء المقبل في دار الأوبرا المصرية، في ظهور هو الأول له إعلامياً بعد تلقيه واجب العزاء بشقيقه الأصغر الفنان مصطفى فهمي.
وأكد رئيس مهرجان القاهرة التزام إدارة المهرجان بمقاطعة أي جهة مُدرجة على قائمة المقاطعة، دعماً للقضية الفلسطينية، ومشيراً إلى أن هذا الموقف ثابت رغم التحديات الاقتصادية.
وأضاف حسين فهمي أن المهرجان يسعى لاستعادة ثقة الرعاة ودعم الشركات المصرية والصناعة المحلية، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها المهرجانات عالمياً.
وأوضح أن تأجيل الدورة الماضية جاء تضامناً مع الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن استئناف المهرجان هذا العام هو لفتح المجال للتضامن وتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين واللبنانيين، على غرار ما تقوم به مهرجانات عالمية بخصوص الحرب في أوكرانيا.
وأضاف أن برنامج المهرجان يشمل فعاليات خاصة لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، مؤكداً رفض المهرجان للإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعبان.
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