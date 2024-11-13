أحمد عز يثير الجدل بما قاله عن فيلم "كيرة والجن"

أقام "معرض الشارقة الدولي للكتاب" ندوة لصنّاع فيلم "كيرة والجن" حضرها النجم أحمد عز ومؤلف الرواية الكاتب أحمد مراد، وكشف فيها عز تفاصيل وأسراراً جديدة عن الفيلم.

وقال عز: "المشاهد الآن يحمل التليفون دائماً، وهذا النوع من الجمهور يجب أن نصنع له محتوى يجذبه حتى يترك تليفونه، وهذا لا يتم إلا بصناعة محتوى جيد والإخلاص في العمل، وهو ما تحقق في فيلم "كيرة والجن" بوجود النجم الكبير كريم عبد العزيز والفنانة الكبيرة هند صبري".

وأضاف: "شخصيات الفيلم ضحّوا بسنوات كثيرة من أجل بلدهم، وتلك الشخصيات مثل عبد القادر شحاتة الذي بدأ نضاله منذ شبابه، ومن أجل هذا لا بد من أن نبحث عن الأفضل دائماً ونرتقي بثقافتنا... أنا تعلمت من "الزعيم" النجم الكبير عادل إمام كيف أخاطب شباك التذاكر، وكيف أصنع محتوى يجعلك فخوراً به... يا فرحتي لو عملت فيلم عميق ويشوفوا 12شخصا".

واختتم أحمد عز حديثه بالقول: "أشعر بالشخصية منذ لحظة تجسيدها، وهذا أمر صعب على أي فنان لأنه يحتاج بعد العمل الى طبيب نفسي للخروج من شخصيته في العمل، وأنا أحب النجاح جداً، كما أنني بعيد للغاية عن السوشيال ميديا لأنها تتسبب فى ضياع 70% من طاقة الشخص، فالناس تحب أن ترى عملاً جيداً للنجم وليس صورته وهو في مكان ما".

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