شكرا لقرائتكم خبر عن يورى مرقدى: أغنية "توكسيك" الهدف منها التحرر من العلاقات السامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان يورى مرقدى، أن أغنيته الجديدة "توكسيك"، هى أغنية حقيقة تعبر عن الواقع وطبيعة العلاقات العاطفية فى المجتمعات العربية خلال الوقت الحالى، وتمثل كثيراً من الأشخاص الذين عاشوا نفس التجربة، وأن الأغنية الهدف منها التحرر من تلك العلاقات السامة والصعبة لذلك قام بكتباتها وتلحنيها لانه عاش ذات المواقف من خلال مواقف عديدة لأشخاص حوله.

"توكسيك" من كلمات وألحان وتوزيع يورى مرقدى، ولاقت ردود أفعال كبيرة منذ طرحها الأسبوع الماضى، وتأتى ضمن عدة أغنيات عاد بها من جديد للمنافسة فى سوق الغناء العربى، حيث طرح من قبل أغنيتي "شوجر دادى"، و"أنا عربى".

ويعتبر يورى مرقدى واحداً من أهم نجوم الغناء فى العالم العربى وله نجاحات عديدة من قبل، خاصة مع أغنية "عربي أنا" والتي أطلقت شهرته نحو مصاف العالمية وظهرت للنور منذ 23 عامًا، ليقرر إحياء أمجادها من جديد ولكن بأغنية مختلفة تماما حتى وإن كانت متشابهة في الاسم، لكنه تحمل طابعًا فكريًا وموسيقيًا سيكون مفاجئًا للجمهور.

ليكرر يورى مرقدى أفكاره الجذابة من خلال "شوجر دادى" التى يقدم من خلالها أفكاره الجديدة والمختلفة فى عالم تصوير الكليبات فى الوطن العربى.