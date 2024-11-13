شكرا لقرائتكم خبر عن عرض عالمي أول لفيلم آخر ليالي الصيف بمهرجان القاهرة السينمائي الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الفيلم المصري القصير آخر ليالي الصيف للمخرجة فاطمة ياسر والنجمة تارا عماد عرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة وأربعين والتي تنطلق اليوم الأربعاء 13 نوفمبر وتستمر حتى يوم الجمعة 22 نوفمبر ضمن برنامج بانوراما مصرية وهو عرض موازِ للمسابقة الرسمية.

تدور أحداث الفيلم 3 بنات خالات، فرح ورنا وليل، يعدن بعد عامين من وفاة الجد لتوديع منزل الطفولة في الأردن قبل بيعه

في حديثها عن الفكرة وراء الفيلم، تقول المخرجة "تربطني ببنات خالتي علاقة قوية جًدا، اعتقدنا دومًا أنه لا يمكن تغييرها أو تحديها بأي شكل. لو أننا فقط كنا نعلم أنه لا أحد يمكنه الهروب من التغيير. تزوجت ابنة خالتي الكبرى، وتوفي جّدي بعد ذلك. كان بمثابة الأب بالنسبة لنا نحن الثلاثة. كان منزله هو بيتنا، المكان الذي قضينا فيه أيامًا لا يمكننا العودة إليها أبًدا، حيث لعبنا وبكينا وكبرنا ووقعنا في الحب وخسرناه. حتى الآن، لا أذكر كيف أو متى كانت آخر مرة لنا في المنزل، لأننا لم نكن نعلم أنها كانت المرة الأخيرة. أعتقد أن هذا الفيلم هو رسالة حّبي إلى منزلي، وطريقتي لتوديع تلك الأيام".

الفيلم من تأليف وإخراج فاطمة ياسر، وبطولة النجمة تارا عماد التي شاركت فيه أيضًا كأحد المنتجين المنفذين ويشاركها البطولة شهد الشاطر وفرح أبو غطاس. ومن إنتاج بيشوي قلدس، ومدير التصوير محمد أشرف كوشي، ومونتاج خالد معيط، وموسيقى تصويرية دنيا وائل.