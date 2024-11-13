شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة افتتاحه اليوم.. تعرف على رؤساء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم الأربعاء حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم وصناع الفن في مصر والوطن العربي، إلى جانب مشاركة عدد من صناع الأفلام في العالم. " الخليج 365 " يستعرض رؤساء المهرجان منذ بدايته

كمال الملاخ

تولى الأديب والكاتب الصحفى كمال الملاخ رئاسة أول دورة لمهرجان القاهرة السينمائي، وصاحب فكرة تأسيسه عام 1976، وذلك خلال فترة توليه رئاسة الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين

واستمرت تولي الملاخ لرئاسة المهرجان لمدة سبع سنوات من أولى دوراته حتى عام 1983.

كمال الملاخ، ولد بأسيوط عام 1918، قدم 18 فيلما وثائقيا عن تاريخ الحضارة الفرعونية، وحصل على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون، وسام الأرز اللبناني، وسام الاستحقاق الفرنسي، ورحل الملاخ عام 1998 عن عمر ناهز 90 عاما

كمال الشيخ

تولى المخرج السينمائي كمال الشيخ رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي لدورة واحدة فقط عام 1984، وهو أول من تولى رئاسة المهرجان من الوسط السينمائي

ولد كمال الشيخ في المنوفية عام 1919، وأخرج أول أفلامه "المنزل رقم 13"، بطولة فاتن حمامة، وعماد حمدي، ومحمود المليجي عام 1952.

قدم كمال الشيخ، 40 فيلما سينمائيا، دخلت 8 منها، قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، ومنها "الرجل الذي فقد ظله"، "الصعود إلى الهاوية"، "ميرامار"، "اللص والكلاب" "حياة أو موت" و"غروب وشروق"، "سيدة القصر"،"على من نطلق الرصاص"، وكان أول فيلم من إنتاجه.

ورحل المخرج كمال الشيخ، عن عالمنا في عام 2004 عن عمر ناهز 85 عاما.

سعد الدين وهبة

تولى الكاتب سعد الدين وهبة رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي لمدة 12 عاما من 1985 حتى وفاته عام 1997، عن عمر ناهز 72 عاما.

ولد وهبة عام 1925 في الدقهلية، وشغل عدة مناصب منها رئيس الشركة العامة للإنتاج السينمائي، ووكيل وزارة الثقافة، ونقيب السينمائيين، وتولى رئاسة اتحاد النقابات الفنية، و اتحاد كتاب مصر، والاتحاد العام للفنانين العرب.

وشارك سعد الدين وهبة، في كتابة العديد من الأفلام السينمائية منها "الزوجة رقم 13"، "أرض النفاق"، "مراتي مدير عام"، "أبي فوق الشجرة"، و"الحرام".

كتب الراحل العديد من الأعمال المسرحية، منها "سكة السلامة"، "السبنسة"، و"المحروسة" وهي آخر أعماله.

حصل سعد الدين وهبة على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وأوسمة الجمهورية من الطبقة الثالثة، الاستحقاق من الطبقة الأولى، والعلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجوقة الشرف الفرنسي.

حسين فهمي

أول ممثل يرأس مهرجان القاهرة السينمائي، وتولى المنصب، في أول مرة لمدة أربع سنوات من عام 1998 وحتى عام 2001

في نوفمبر 2022، عاد الفنان حسين فهمي، إلى رئاسة المهرجان، مرة ثانية في دورته الـ44، والدورة 45 المقرر افتتاحها الأربعاء 13 نوفمبر 2024.

الفنان حسين فهمي، تخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963، و درس الإخراج في الولايات المتحدة، وشارك في بطولة مجموعة من أهم الآفلام، منها "خلي بالك من زوزو"، "أميرة حبي أنا"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "العار" و"جري الوحوش"، "البرىء"، "اللعب مع الكبار"، و حصل على عدة جوائز كأحسن ممثل.

شريف الشوباشي

تولى الكاتب والإعلامي شريف الشوباشي، رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، 4 دورات من عام 2002 وحتى عام 2005

عمل الشوباشي بعد تخرجه من كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، مذيعا في إذاعة الشرق الأوسط والقاهرة ، وشغل منصب مديرا لمكتب الأهرام في فرنسا لمدة 16 عاما، و قدم نشرة الأخبار بالفرنسية في التليفزيون المصري.

صدر للكاتب شريف الشوباشي، روايات "الديناصور" و"الهانم والوزير" وكتب فيلما سينمائيا بعنوان "بطل من الجنوب" قامت ببطولته الفنانة نجلاء فتحي عام 2000.

عزت أبو عوف

تولى الفنان الراحل عزت أبو عوف رئاسة 6 دورات ، في مهرجان القاهرة السينمائي من عام 2006 وحتى 2012، إذ تم تأجيل الدورة الـ35 بسبب أحداث ثورة يناير عام 2011

تخرج الفنان أبو عوف، الذي ولد عام 1948، من كلية الطب، وبعد تأسيسه فرقة "الفور ام "، دخل مجال التمثيل، وكان أول ظهور له في فيلم "آيس كريم في جليم" مع النجم عمرو دياب.

سمير فريد

الناقد والمؤرخ السينمائي سمير فريد تولى رئاسة المهرجان، في عام 2013، وبعد تأجيل دورة المهرجان الـ36، قام بإدارتها عند إقامتها في العام التالي 2014.

وتخرج الناقد والمؤرخ الراحل، من قسم النقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1965، وبدأ حياته المهنية في مجال النقد الفني بجريدة الجمهورية ولقب بعميد السينمائيين العرب.

الناقد الراحل سمير فريد، حصل على جائزة الدولة في الفنون عام 2002، والميدالية الذهبية لمهرجان كان الفرنسي عام 2000.

ورحل الناقد والمؤرخ سمير فريد عام 2017، تاركا إرثا نحو 50 كتابا في مجال النقد والفن.

ماجدة واصف

تولت الناقدة السينمائية ماجدة واصف رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، في 3 دورات متتالية في الفترة من عام 2015 حتى عام 2017، وتقدمت باستقالتها قبل انطلاق الدورة الـ39، لكنها استمرت في رئاسة المهرجان حتى انتهائها.

وشغلت ماجدة واصف، مناصب عديدة، منها مدير قسم السينما في معهد العالم العربي في باريس، وشاركت في تأسيس مهرجان الفيلم العربي في باريس، وشغلت منصب رئيس مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية.

محمد حفظي

المؤلف والمنتج محمد حفظي، تولى رئاسة المهرجان، 4 دورات متتالية من عام 2018 حتى عام 2021

دخل محمد حفظي، مجال الإنتاج عام 2008، وأنتجت شركته أفلام، "ورقة شفرة" ، بطولة الثلاثي شيكو وأحمد فهمي وهشام ماجد، و"زي النهاردة"، بطولة أحمد الفيشاوي، وأنتج ايضا، عدة مسلسلات منها "سابع جار" و"ما وراء الطبيعة".