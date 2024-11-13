ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة لطيفة التونسية، عبر حسابها الرسمي، عن كواليس تصوير ألبومها الجديد "مفيش ممنوع".

وشاركت لطيفة متابعيها مجموعة صور من كواليس كليبات الألبوم الجديد، والتي أظهرت الأجواء اللطيفة خلف الكاميرات.

وأرفقت لطيفة الصور بتعليق كتبت فيه: "نويت أعانده ومهما يتقل مش هسأل، نويت أعانده ولما يسأل أنا هتقل زيادة وأزيد في عنده".

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع منشور لطيفة، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن محبتهم الكبيرة لها، وتمنوا لها النجاح الدائم.

يذكر أن لطيفة كانت قد كشفت في شهر أيار/ مايو الماضي، عن تفاصيل ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، الذي انتهت من تسجيل وتصوير أغانيه.

كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة التونسية تشارك متابعيها كواليس ألبوم "مفيش ممنوع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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