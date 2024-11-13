ديمي لوفاتو تشارك جمهورها لحظات مميزة عاشتها مع زوجها في الفترة الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة العالمية ديمي لوفاتو متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها أجمل اللحظات التي عاشتها مع زوجها في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الإطلالات المميزة التي إعتمدتها، وتفاعل عدد كبير من المتابعين معها من خلال التعليقات الإيجابية.
وكانت شاركت ديمي لوفاتو مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، ظهرت فيها أثناء إستمتاعها بوقتها على إحدى جزر هاواي مع زوجها وأصدقائها، في أجواء صيفية على الشاطئ، بالإضافة إلى إستمتاعهم بوقتهم على متن يخت في وسط البحر.
وكانت أبهرت ديمي لوفاتو الجمهور بإطلالتها الأخيرة، وظهرت بلوك رائع بغاية الأناقة، إرتدت فيه فستاناً ضيقاً وطويلاً ولامعاً باللون الأسود، من دون أكمام أوفشولدرز، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً مميزاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، وعبر متابعوها عن إعجابهم بإطلالتها.
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