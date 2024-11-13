بالجينز المميز.. روان بن حسين تستعرض أنوثتها وجمالها بهذا اللوك الرائع- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الكويتية روان بن حسين بإطلالتها الجديدة على الجمهور، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الجمال والأناقة، مرتدية قميص كروب من الجينز الأزرق، بكمين طويلين، وتنورة قصيرة من الجينز الأزرق، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان.



وكانت نشرت روان بن حسين مجموعة من الصور، ظهرت فيها من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "سلامي"، وأطلت بلوك كاجوال، فكانت ترتدي توب ضيقة باللون الأخضر زينت بالريش، وبكمين طويلين، مع سروال واسع من الجينز الأزرق.

