اسم إبنة الأمير هاري وميغان ماركل أغضب الملكة إليزابيث لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - أشار أحد المتخصصين بالأمور الملكية، إلى أن الملكة الراحلة إليزابيث، غضبت عندما علمت أن حفيدها الامير هاري وزوجته ميغان ماركل، قد اختارا اسم "ليليبت" لابنتهما، من دون استشارتها.
وفي التفاصيل، فإن اسم "ليليبت" هو اسم الدلال، الذي كان أفراد عائلة الملكة إليزابيث يلقبونها به خلال طفولتها، وقد اختار هاري وميغان هذا الاسم لابنتهما لكي يعبرا عن مدى احترامهما للملكة، الا انها في الحقيقة لم تعجب بالفكرة، خصوصاً أنه لم يتم اخبارها بهذا القرار، الا بعد اعلان الاسم، ويبدو ان الملكة لم ترد ربط اي ذكرى من طفولتها بابنة حفيدها، بعد المشاكل التي حصلت في العائلة الملكية.
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