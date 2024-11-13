خطوبة شيرين بيوتي وأسامة مروة بحفل خاص .. وصور مسربة من المناسبة

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر خطوبة اليوتيوبر شيرين بيوتي شقيقة اليوتيوبر الشهيرة نارين بيوتي، على اليوتيوبر أسامة مروة، في حفل عائلي اقتصر فيه الحضور على أفراد العائلة وبعض الأصدقاء في دبي.

وتم تسريب بعض الصور من المناسبة، وظهرت شيرين وهي ترتدي فستاناً باللون الابيض والى جانبها أسامة. وفي لقطة ثانية، ظهرا وهما يرتديان خاتمي الخطوبة، ويرفعان يديهما خلال التقاط الصور.

ولم يعلق الثنائي حتى كتابة هذه السطور على هذا الخبر، ورجح البعض أنهما سيطرحان فيديو على صفحتهما حول تفاصيل الحفل.