شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل "أحلام عابرة" فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي قبل عرضه الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد المشهراوي، ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ 45 للمهرجان، التي تقام الليلة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

فيلم "أحلام عابرة" يعرض لأول مرة عالميا، وهو من بطولة عادل ابو عياش، وأميليا ماسو، وأشرف برهوم، موسيقى جوهان كورتيت، تصوير دريد منجم، وتدور الأحداث التى صورت فى بيت لحم بـ فلسطين، حول سامى، البالغ من العمر 12 عاما، الذي يأخذنا فى رحلة ليوم وليلة، برفقة عمه وابن عمه الأكبر سنتين بحثا عن طائره المفقود، وقد أخبره جيرانه أنه ربما عاد إلى موطنه الأصلى، وتمتد الرحلة من مخيم للاجئين فى الضفة الغربية إلى مدن فلسطينية مختلفة بما فى ذلك بيت لحم والقدس القديمة وحيفا، ونكتشف من خلالها ما يحدث لهم، والحياة اليومية الصعبة للفلسطينيين وتأثيرها على شخصياتهم وعلاقاتهم بأنفسهم والآخرين.

وقال عنه حسين فهمي رئيس المهرجان : "نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوى وهو عمل سينمائى كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن فى غزة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يقام في الفترة من 13 لـ 22 نوفمبر الجاري، في دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر ان يشهد حفل الافتتاح تكريم أحمد عز، والمخرج يسرى نصر الله، والمخرج وكاتب السيناريو دانيس تانوفيتش.