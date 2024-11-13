شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، عن اختيار الفيلم الفلسطينى "أحلام عابرة" لافتتاح الدورة الـ45، التى ستقام فى الفترة ما بين 13 إلى 22 نوفمبر الجارى.

الفيلم الفلسطينى أحلام عابرة من تأليف وإخراج رشيد مشهراوى، وسيشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم عادل أبو عياش، واميليا ماسو وأشرف برهوم، وغيرهم.

يدور الفيلم الفلسطينى "أحلام عابرة" حول قصة حقيقية في بيت لحم بفلسطين، مع "سامي" البالغ من العمر 12 عاما، الذى سيأخذنا في رحلة ليوم واحد، برفقة عمه وابنة عمه الأكبر، بحثا عن طائره المفقود، بعدما أخبره جيرانه أنه ربما عاد إلى موطنه الأصلي.

وستمتد قصة الفيلم الفلسطينى "أحلام عابرة" من مخيم للاجئين في الضفة الغربية إلى مدن فلسطينية مختلفة بما في ذلك بيت لحم والقدس القديمة وحيفا، على أن نكتشف فى الرحلة ما سيحدث معهم ولهم، بالإضافة إلى الواقع الصعب الذى يعيشه الشعب الفلسطينى.