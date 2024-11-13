شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى فؤاد: عملية جراحية في القطنية تمنعني من حضور مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

شارك في تأسيس مهرجان القاهرة السينمائي عدد من الفنانين منهم الفنانة نجوى فؤاد وعبد الحليم حافظ والفنانة ووردة وكل منهم شارك بما تيسر له من إمكانيات، ومن جانبها قالت نجوى فؤاد لليوم السابع، إنها لم تكرم في مهرجان القاهرة السينمائي، ولكنها تلقت مكالمة قبل أسبوع من رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي بعد رحيل شقيقه مصطفي فهمي ودعاها لحضور المهرجان والاحتفاء بها ولكنها اعتذرت له بسبب اجراءها لعملية جراحية في الفقرات القطنية منذ شهرين وتلزمها الفراش، معبرة عن سعادتها بمكالمة حسين فهمي لها وتقديره لدورها في دعم المهرجان في بداياته.

وأضافت نجوى فؤاد إلى أن ما قدمته لمهرجان القاهرة السينمائي كان بدافع الحب والدعم للسينما وللصناعة، حيث كان المهرجان يجمع نجوم وصناع السينما من مصر والعالم، وأنها لا تعتبر نفسها من المؤسسين ولا تحب أن تلصق تلك الصفة بها لأنها قدمت ما قدمته بدافع الحب لا ليقال أنها من المؤسسين أو ليتم تكريمها في المهرجان بعد ذلك وإنما لفهمها أهمية دور المهرجان وأهمية أن يكون هناك مهرجان سينما في قوة وحجم مهرجان القاهرة السينمائي ولحبها لكمال الملاخ والتي تعتبره أبوها الروحي.

في دورة مهرجان القاهرة الأولى عام 1976 كرم المهرجان شادية وماجدة ونور الشريف وعبد الوارث عسر، ثم توالت تكريمات كبار النجوم منهم بوسي وفريد شوقي والمخرج كمال الشيخ والمخرج سمير سيف وفي دورته الثالثة كرم عدد من الكتاب والفنانين التشكيليين والسينمائيين ومنهم نجيب محفوظ ويوسف وهبي وتوقفيق الحكيم واجسان عبد القدوس ولويس عوض وعبد الرحمن الشرقاوي وثروت اباظة وصلاح ظاهر وحسين بيكار وصلاح أبو سيق وحسين كمال وكمال الشيخ.

وكان للفنانة القديرة شادية تكريم جديد في دورته الرابعة عام 1979 فيما كرم نور الشريف وكمال الشيخ للمرة الثانية وسمير عبدالعظيم ورمسيس مرزوق وسناء جميل واحمد زكي وعبد المنهم مدبولي وجميل راتب وصفاء أبو السعود وفريد الأطرش ومحمد فوزي وكمال الشناوي واحمد مظهر وزوز نبيل ويحيي الفخراني وأسيا وعزيزة أمير وعمر الشريف وسعاد حسني ونجلاء فتحي وأمينة رزق وصلاح السعدني وشريهان والناقد سامي السلاموني وفاتن حمامة ونجلاء فتحي والمخرج شادي عبد السلام وغيرهم من النجوم حيث تنوعت تكريمات مهرجان القاهرة ما بين النجوم والنجمات وصناع السينما ونقادها.