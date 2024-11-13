شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا حمدي يقترب من مليون جنيه إيرادات فى أول أسبوع عرض والان مع تفاصيل الخبر

اقترب فيلم وداعا حمدى بطولة شيرين رضا وآية سماحة من تحقيق المليون الأول في شباك التذاكر بعد أسبوع عرض، حيث حصد الفيلم إيرادات بلغت 820 ألف جنيه، بعدما انطلق في دور العرض المصرية يوم الأربعاء الماضى الموافق 6 نوفمبر.

فيلم "وداعاً حمدى" بطولة آية سماحة وشيرين رضا، على الطيب، انتصار، محمود السيسي، وعدد من ضيوف الشرف منهم: إنجي المقدم، أحمد فهيم، بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف السيد عبد النبي، وإخراج محمود زهران، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.

وتجسد شيرين رضا خلال أحداث فيلم وداعاً حمدى شخصية عارفة، أما آية سماحة فتظهر بشخصية تماضر عبدالحي غنيم، صحفية وتعشق اللون الأصفر الكموني، أما على الطيب فيلعب شخصية صفوان النمس خريج كلية تجارة ويعمل محصل كهربا مؤقت منذ 4 سنين، كما أنه يمتلك شقة دور أرضي بجنينة مشتركة، ويبحث عن الزواج.

وشاركت شيرين رضا فى 3 أفلام خلال هذا العام قبل فيلم "وداعاً حمدى"، حيث افتتحت العام بفيلم "الملكة" الذى عُرض يوم 17 يناير الماضى، وشاركت شيرين في بطولته إلى جانب هالة صدقي، ثم فيلم "مقسوم" الذي عرض يوم 18 يناير، وشاركت فى بطولته إلى جانب ليلى علوى سماء إبراهيم، كما تواجدت بظهور خاص فى فيلم "رحلة 404" مع منى زكى والذى عُرض يوم 24 يناير.

أما آية سماحة فتعمل حالياً على تصوير فيلمين جديدين الأول بعنوان "من أيام الجيزة" بجانب إياد نصار، وحاتم صلاح وعمرو عبد الجليل وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من إخراج مرقس عادل، والثانى "6 أيام" يجمعها بالفنان أحمد مالك وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ومن إخراج كريم شعبان في أول تجاربه الإخراجية.