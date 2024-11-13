أسماء جلال أنا عفوية ولا أتعمد إثارة الجدل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:27 مساءً - علقت النجمة أسماء جلال على الانتقادات التي طالتها مؤخراً بسبب ظهورها بطريقة عفوية في عدة مقاطع فيديو مع صديقاتها من الفنانات، مؤكدة أنها لا تتعمد إثارة الجدل لتصدر الترند.

أضافت أسماء جلال خلال استضافتها في برنامج "سينماتك"، أنها لم تكن تقصد إثارة أي جدل في مواقفها الأخيرة التي تصدرت الترند، بل كانت فقط تستمتع بلحظات طبيعية مع صديقاتها، والجمهور يحب مشاهدة مواقف الصداقة بين النجوم.

أسماء جلال: أتمنى محدش يفهمني غلط

وقالت أسماء جلال: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل لإني مش بعمل بيها حاجة وحشة، بالعكس أنا عفويتي مع الناس اللي زيي وأتمنى محدش يفهمها غلط.

وعن تصدرها التريند قالت: لو تريند بسبب حاجة حلوة اتبسط جدا، أكثر من كده لا أحبذ.

وحول اهتمام الجمهور بالفيديوهات التي ظهرت بها مع الفنانات بطريقة عفوية، قالت أسماء جلال: "الناس نفسها تشوف صداقات بين الفنانين، وشافوا ده في فرح جميلة عوض، وفي طريقة سلامي على أمينة خليل في مهرجان الجونة.

وعن الانتقادات الموجهة إليها بعد عرض فيلم "الفستان الأبيض" قالت أسماء جلال: أستاذة جيلان مخرجة الفيلم كانت كلمتني عليه من سنين لكن كان قصة مختلفة وبعدين قررت أنه يبقى رحلة بنتين بيدوروا على الفستان فكنت مهتمة أكتر وحسيت بروح فيلم (بنات وسط البلد) وأنا بحب الفيلم ده أوي.

أما عن جدل شكل شخصيتها في الفيلم وتعاونها مع الفنانة ياسمين رئيس، قالت: بحب الشغل مع ياسمين رئيس أوي البنتين اللي بيغامروا ويقعدوا يدوروا والأحداث كلها كانت في نفس اليوم.. شكل الشخصيات كله من اختيار المخرجة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»