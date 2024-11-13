نجمان متزوجان لا يستحمان ولا يحممان طفليهما الا في حالات نادرة

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ميرنا وليد - بيروت - اعترف الثنائي الشهيرة النجمان أشتون كوتشر وميلا كونييس خلال حلولها ضيفين في برنامج Armchair Expert قبل سنوات أنهما لا يحممان ابنتهما وايت وابنهما ديميتري إلا إذا كانا متسخين بشكل ملحوظ وكشفا بعد ذلك أنهما ليسا من محبي الاستحمام.
وقال أشتون: "أغسل إبطي وبين فخذيّ يومياً، ولا شيء آخر على الإطلاق". وأرمي بعض الماء على وجهي بعد التمرين لإخراج كل الأملاح”. وكشفت ميلا أنه للحفاظ على مظهرها الجميل تبقي وجهها نظيفاً، "أقوم بغسل وجهي مرتين في اليوم"، لكنها لا تستحم يومياً.
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