بحضور الاصدقاء..عزيز الشافعي يشارك اجواء مميزة من حفل عيد ميلاد محمد حماقي

ميرنا وليد - بيروت - عايد الفنان والشاعر الغنائي عزيز الشافعي صديقه الفنان المصري محمد حماقي بمناسبة عيد ميلاده من خلال مجموعة صور شاركا عبر حسابه الخاص، اظهر من خلالها أجواء حفل عيد ميلاد حماقي الذي جمع عدد من الاصدقاء و العائلة، في أجواء مميز و جميلة.



و كان قد حرص عدد من الممثلين والفنانين المصريين على حضور العرض الخاص لفيلم "الهوى سلطان" الذي أُقيم في إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر في مصر، وكان من بين الحضور الفنان والشاعر الغنائي عزيز الشافعي، والممثلين المصريين عارفة عبد الرسول، جيهان خليل، صبري فواز وشريف حافظ.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي بأسلوب كوميدي خفيف، إذ يستعرض قصص الحب والعلاقات بين الأصدقاء. يضم العمل نخبة من الممثلين، منهم منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، وعماد رشاد، تأليف وإخراج هبة يسري.

